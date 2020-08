Kruiden nodig? Kijk om je heen!

Een kruidenwandeling door de duinen van Rockanje klinkt rustgevend, of voor sommigen mensen zelfs saai of suffig. Maar zo'n wandeling met voormalig chefkok Dave Zwaartman is dat allesbehalve. Al acht jaar organiseert hij dergelijke tochten door de natuur, maar hij praat er elke keer weer over alsof hij het wiel heeft uitgevonden. En zeg nou eerlijk, wist jij dat er gewoon groene asperges in de duinen groeien?

Dave is chef-kok en herborist (kruidenkundige). Deze man weet alles van (wilde) kruiden. Nu staat de flora van Nederland niet per se hierom bekend, maar als je twee minuten met Dave op een willekeurig stukje groen of zelfs een parkeerplaats zou staan, weet hij al tien soorten aan te wijzen.

"Dit plantje helpt bij menstruatieklachten, deze kan je neus laten stoppen met bloeden, en deze is heerlijk om miso-soep van te maken. Een beetje raar, maar chefs vallen ervan op hun knieën", raast Dave door over plantjes die hij om zich heen ziet. Om eerlijk te zijn zou het nog interessant zijn om hem over een bak water te horen praten.

Voelen, ruiken, proeven

Zo'n 25 mensen verzamelen zich zaterdagochtend op een parkeerplaats in Rockanje voor een wandeling door de duinen. Voor de groep van start gaat, komen handhavers nog wel even kijken waarom zich zo zo'n grote groep verzameld in deze coronatijd. De oud-chef-kok van het Oostvoornse restaurant ‘aan Zee’ verzekert dat er afstand wordt gehouden en hij de groep begeleidt. En dat doet hij, ruim twee uur lang.

"De wandeling duurt twee à drie uur. Het ligt eraan hoe enthousiast ik word", waarschuwt Dave de groep voordat ze gaan lopen. Tijdens de tocht stopt de gids te pas en te onpas. Overal ziet hij plantjes waar hij een verhaal, recept of leuke anekdotes bij kent. Hij laat de wandelaars de plantjes zien, voelen en proeven.

"Toen ik begon met deze wandelingen had ik nog niet zoveel kennis als nu", legt Dave uit. "Na mijn opleiding tot herborist hebben de wandelingen veel meer inhoud qua kennis gekregen."

Wat je met wilde kruiden kan doen

Tijdens de tocht wordt bij elk plantje, bloempje, kiempje en worteltje uitgelegd wat je er allemaal mee kan doen. En dat is veel. "Je kan van de Grote zandkool wilde rucolapesto maken, lekkere misosoep van Bijvoet en van hopkiemen lekkere salades", legt Dave uit. Ze zijn ook nog eens goed voor de gezondheid: "De meidoorn stabiliseert de bloeddruk. Hop helpt tegen kwalijke cellen als kankercellen, maar het verlaagt ook het oestrogeen bij mannen. Misschien handig om onder zijn kussen te leggen, voor de vrouwen hier", grapt de herborist.