Meerdere spelers VV Stellendam besmet met corona; complex dicht

Het zestal is met elkaar op vakantie geweest in het buitenland en is vermoedelijk daar besmet. Na hun vakantie zijn ze nog op de club geweest. Twee van hen speelden zelfs nog een halve wedstrijd mee tegen een Zeeuwse club. De zes wisten toen nog niet dat zij besmet waren. Deze club is ingelicht, net als de KNVB.

Uit voorzorg heeft VV Stellendam besloten het terrein tot en met 5 september af te sluiten. "We willen geen risico's nemen, ook vanwege de oudere mensen in het dorp", zegt de secretaris. "Iedereen staat achter dit besluit. Zo weten we zeker dat de club na al die dagen quarantaine veilig is."

De hoogspelende elftallen zullen de gemiste wedstrijden voor een deel inhalen. De laagspelende elftallen worden teruggetrokken uit de bekercompetitie.