Omwonenden betrappen inbrekers op heterdaad

De mannen wilden inbreken in een woning aan de Koningslaan. Zo ver kwam het uiteindelijk niet.

Bij de aanhouding van de inbrekers sloeg er één op de vlucht. Hij verstopte zich bij een nabijgelegen sloot in het riet, maar kon met behulp van de politiehelikopter, politiehond en oplettende omstanders even later alsnog in de kraag worden gevat.