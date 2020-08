Het weer: Zon en een enkele bui

Vandaag vallen er verspreid over de regio een aantal buien. Tussendoor breekt ook de zon door. De temperatuur loopt op naar 19 of maximaal 20 graden als de zon wat langer schijnt. In de loop van de dag verdwijnen de meeste buien en komt de zon vaker tevoorschijn. Er staat een matige tot (vrij) krachtige noordenwind.