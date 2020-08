Coronacrisis verandert niets aan eredivisiewens Excelsior: 'Maar we zijn niet titelkandidaat nummer één'

Algemeen directeur Ferry de Haan en commercieel directeur Daan Bovenberg zijn het eens: Excelsior is niet dé titelkandidaat in het voor de Kralingers zaterdag begonnen nieuwe seizoen van de Keuken Kampioen Divisie. "De ploegen die vorig jaar bovenaan stonden hebben weinig mutaties, dus lijkt het me voor de hand liggend dat die meer titelfavoriet zijn dan wij."

Excelsior begon het nieuwe seizoen zaterdag met een royale 6-1 overwinning in Eindhoven tegen Jong PSV. Ahmad Mendes Moreira, Joël Zwarts, Thomas Oude Kotte en Elias Omarsson (twee keer) waren trefzeker namens de Kralingers, een Eindhovense treffer in eigen doel zorgde voor zes Rotterdamse goals in totaal.

Doelstelling onveranderd

De ruime zege moet het begin zijn van een seizoen waarin Excelsior uiteindelijk terugkeert naar de eredivisie. Een doelstelling die onveranderd is, ondanks de coronacrisis. "Net als iedere andere club zullen wij heel voorzichtig moeten zijn in hetgeen wat we doen, maar de sportieve doelstelling blijft meedoen om promotie. Dat mag niet veranderen, ik vind wel dat wij dat verplicht zijn", vertelt De Haan.

"Of promotie nu financieel gezien noodzakelijker is dan in andere jaren? Op dit moment zie ik daar geen verschil in, als je het vergelijkt met vorig seizoen." Bovenberg vult aan: "Het is voor heel veel clubs lastig te bepalen waar ze precies staan. Veel clubs hebben moeite een definitieve klap op hun budget te geven, wat is uiteindelijk hetgeen waarmee je kan werken? Je houdt onzekerheid met alles wat er nu gebeurt."

Titelkandidaat?

Met de promotiedoelstelling is Excelsior niet meteen titelkandidaat, benadrukt De Haan. "Nee, ik denk niet dat wij als titelkandidaat nummer één bestempeld moeten worden. Wij moeten wel meedoen voor de promotieplekken, maar als je afgelopen seizoen aanhaalt denk ik niet dat wij het beste van onszelf hebben laten zien. De ploegen die vorig jaar bovenaan stonden hebben nu weinig mutaties, dus lijkt het me voor de hand liggend dat die meer titelfavoriet zijn dan wij."

Bovenberg: "Vorig seizoen was gewoon teleurstellend. Het behalen van de play-offs is waar deze competitie over gaat, er blijven voldoende mogelijkheden om dat af te dwingen. Er zullen een stuk of acht ploegen zijn die op eenzelfde manier in de wedstrijd zitten. Het gaat een spannend jaar worden, ik zou het moeilijk vinden om überhaupt een titelkandidaat aan te wijzen. Ik vind dat we ten alle tijde gewoon moeten spelen voor die promotie."

Om te spelen voor die promotie gaat Excelsior de komende periode nog wel op zoek naar versterkingen. "Wij vinden wel dat er nog iets bij moet. Centraal achterin, maar ook rechts voorin.", vertelt De Haan. "Maar zoals we altijd zeggen: dat moet wel iets toevoegen. We kunnen morgen iemand halen, maar het moet dan wel anders of beter zijn dan dat we al hebben. Daar blijven we naar speuren, maar we zijn nu nog niet in onderhandeling.

Impact van de coronacrisis

De 6-1 zege van Excelsior op Jong PSV was zaterdag de eerste Kralingse overwinning in competitieverband, in een klein halfjaar tijd. Voetbal in de Keuken Kampioen Divisie, of überhaupt sport, was maandenlang ondenkbaar door de coronacrisis. "De primaire impact van zo'n fase zonder voetbal is enorm, uiteindelijk verdien je je geld met horeca, evenementen en voetbal", vertelt Bovenberg. "Dat ligt al zo'n 5-6 maanden helemaal stil."

"Dat zorgt ervoor dat je veel tijd moet steken in het binden van mensen die je club een warm hart toedragen. Daar zijn we dag en nacht mee bezig geweest; met een goed verhaal, signaal en een bepaalde vorm van betrokkenheid en oprechtheid naar buiten treden. Dan zie je dat de moeite die je erin stopt gewaardeerd wordt. Dat is het mooie van deze periode, maar ik ben blij als we hier een streep onder kunnen zetten.

'We mogen trots zijn op deze achterban'

De Haan: "Ik denk dat we heel veel support hebben mogen krijgen van onze supporters en onze sponsoren, dat heeft ons heel erg goed gedaan. Zeker ook in de verlengingen van contracten van sponsoren, een groot gedeelte is ons trouw gebleven. Supporters hebben in grote getale verlengd. Wat dat betreft mogen we trots zijn op deze achterban."

Volgende week zondag ontvangt Excelsior Almere City in het eigen Van Donge & De Roo Stadion. "Wij werken hard achter de schermen om iedereen veilig te kunnen ontvangen bij ons", vertelt Bovenberg daarover. "Het effect is natuurlijk groot als je je stadion en business seats niet volledig kunt vullen."

'Dit is op geen enkele manier rendabel te krijgen'

"Enerzijds is het hartstikke mooi en positief dat we weer mensen mogen ontvangen, anderzijds is de constructie zoals die nu is, met het gedeeltelijk ontvangen van publiek en alle maatregelen daaromheen, op geen enkele manier rendabel te krijgen. Aan de voorkant ben je heel blij dat je weer mag en weer kan, maar er zit ook een haakje aan waarvan je denkt: dit is niet de situatie die lang moet duren."

Bekijk boven dit bericht de volledige interviews met algemeen directeur Ferry de Haan en commercieel directeur Daan Bovenberg van Excelsior. Daarin gaat Bovenberg ook in op zijn eerste kleine anderhalf jaar als commercieel directeur in Kralingen, waarin hij al een degradatie, twee ontslagen trainers en een coronacrisis meemaakte.