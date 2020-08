Competitiestart FC Dordrecht, hockey en wielrennen in Radio Rijnmond Sport

FC Dordrecht start zondag aan een nieuw seizoen in de eerste divisie. De Schapenkoppen ontvangen om 16:45 uur Go Ahead Eagles op de Krommedijk. Naast FC Dordrecht-Go Ahead Eagles zit Radio Rijnmond Sport bomvol.

In de uitzending wordt er ook aandacht besteed aan het trainingskamp van Feyenoord. De Rotterdammers verbleven deze week in Oostenrijk, waar het team van trainer Dick Advocaat oefenden tegen Arminia Bielefeld (0-0 gelijk) en HSV (1-0 verlies). Daarnaast blikken we terug op de competitiestart van Excelsior in de eerste divisie. De Kralingers verpletterden zaterdag Jong PSV op de Herdgang met maar liefst 6-1.

Ook andere sporten komen uitgebreid voorbij. Zo gaat Rijnmond Sport langs bij HC Rotterdam. De hockeyclub bereidt zich voor op een nieuw seizoen in de hoofdklasse. Verder bellen we met wielrenster Demi Vollering, die zaterdag een knappe derde plaats haalde in La Course.

Radio Rijnmond Sport begint om 15:00 uur en duurt tot en met 19:00 uur. Bart Nolles presenteert de show. Dennis van Eersel verzorgt het radiocommentaar bij FC Dordrecht-Go Ahead Eagles. Verslaggever Frank Stout is aan de Hazelaarweg om de balans op de maken bij HC Rotterdam.