Toeristen worden bijzonder warm ontvangen in Gorinchem

"Welkom in vestingstad Gorinchem!", scandeert stadsomroeper Roy Grünewald naar de toeristen die van de waterbus komen. Hij staat samen met 'Gorcumoloog' An iedereen te woord. "Gorinchem is een stad voor verhalen waar we trots op zijn!"

'Gorcumoloog': wat is dát nou weer zou je misschien denken. Maar voor Roy en An is het de normaalste zaak van de wereld. "Gorcumologen zijn mensen die een diploma hebben van de opleiding Gorkumkunde . Zij weten alles over deze mooie vestingstad!"

Van Hugo de Groot die via Gorinchem ontsnapte uit Slot Loevestein tot verhalen over de Gouden Eeuw met zeevaarder Hendrick Hamel. Ook de archeologie en het landschap van de vestingstad worden niet overgeslagen. Aan het eind van de tienweekse cursus volgt er een examen.

Eén van de Gorcumologen die toeristen verwelkomt in haar stad is gepensioneerd docente An Baas. Zij geniet er van om over haar Gorinchem te praten met bezoekers. "Lesgeven en mensen dingen vertellen zit echt in mijn bloed. Toen ik over deze cursus las, dacht ik: 'dit is echt iets voor mij'."

De opleiding Gorkumkunde is een initiatief van stadsomroeper Roy Grünewald en Wil Funk. De cursus blijkt een schot in de roos want er zijn inmiddels zelfs wachtlijsten voor.