Slepende ruzie over verkoopprijs winkelpand tussen oud-ondernemer en gemeente: 'We voelen ons door Schiedam bij het huisvuil gezet'

Slepende ruzie over verkoopprijs winkelpand tussen Engering en gemeente Schiedam: "We voelen ons door Schiedam bij het huisvuil gezet".

De gemeente Schiedam en voormalig middenstander Theo Engering liggen op ramkoers. Engering wil zijn voormalig winkelpandje aan de Parkweg niet verkopen tegen de prijs die Schiedam biedt. In september is er opnieuw een rechtszaak tussen de twee partijen. "We voelen ons door Schiedam bij het huisvuil gezet."

Theo Engering runde de befaamde ijzer- en gereedschappenwinkel al 43 jaar toen hij in december 2007 de stekker eruit trok. "Het leven werd ons toen zuur gemaakt door oud-burgemeester Verver die ineens besloot dat we onze waar niet meer buiten mochten aanprijzen en stallen. Ik zit hier sinds 1964 en nooit problemen gehad", vertelt Theo thuis in Schiedam. "Daarna hebben we in korte tijd alles in de uitverkoop gedaan en hebben het pand verhuurd aan een nieuwe ondernemer die er een buurtwinkel startte."

Theo (74) en zijn vrouw Bertie (73) kochten het pand in 1997 van de gemeente, net als het naastgelegen identieke winkelpandje. "Dat hebben we sindsdien continue verhuurd. Het werd een telefoonwinkel en heeft geen dag leeg gestaan", zegt Theo.

Zevende generatie

De familie Engering begon ooit in 1834 met de verkoop van ijzerwaren in Rotterdam. "Ik ben de zevende generatie en mijn broers hebben ook winkels hier gehad. Nu heeft mijn neef er nog eentje aan het Rubensplein in Schiedam. Ik begon in 1964 op 18-jarige leeftijd hier op de hoek Parkweg en Monseigneur Nolenslaan. De panden waren in 1961 opgeleverd en ik heb er dus 43 jaar gezeten. Dan verwacht je niet in conflict te komen met de gemeente," klinkt het teleurgesteld.

Begin 2018 werden Theo en Bertie door Schiedam op de hoogte gebracht van hun plannen. "De hele buurt ging op de schop voor nieuwbouw en toen is de ellende begonnen. We kwamen er in het kort niet uit financieel. Er speelde nog een erfpachtzaak mee maar uiteindelijk stonden we tegenover elkaar voor de rechter in juli van dit jaar. Die snapte ook niet dat de zaak niet geschikt kon worden maar Schiedam zette de hakken in het zand. En nu er dus gesloopt wordt rond mijn pandjes, sleept de gemeente ons in september wéér voor de rechter," vertelt Theo. "De zaak in juli over de uitkoop verloor Schiedam. Wij verloren onze zaak over de erfpacht maar punt blijft dat de gemeente over de brug moet komen."

Schande

Inmiddels heeft Theo, om aandacht te vragen voor zijn slepende ruzie met het stadsbestuur, de twee voormalig winkelpanden beplakt met leuzen tegen de gemeente. "Een schande zoals de gemeente om gaat met een middenstander die hier 43 jaar zijn brood heeft staan te verdienen", vindt Engering. "En ook van verantwoordelijk wethouder Minhas hebben we heg nog steg vernomen. Schiedam stuurt een zogenaamd contactpersoon om de zaak met ons te regelen maar het bod slaat nergens op. Een identiek pandje van de kapsalon een stukje verder ging wèl voor de marktconforme prijs van ruim twee ton naar de gemeente."

Bij het huisvuil gezet

Hoe de zaak voor de Rotterdamse rechtbank in september zal aflopen weet Theo niet. Er zit tussen bod en vraagprijs voor de twee panden nog zo'n halve ton verschil. "Daar moeten we toch uit zien te komen? Wat mij betreft zetten we over twee weken een handtekening. Dit kost Schiedam heel veel gemeenschapsgeld en ook wij hebben als 'n vijftig duizend Euro aan juridische kosten gemaakt. We voelen ons door Schiedam bij het huisvuil gezet na al die jaren."

Inmiddels heeft zijn vrouw Bertie een brief met uitleg gestuurd naar alles fractieleiders in de Schiedamse gemeenteraad. "Deze zaak heeft alleen maar verliezers zo. Ook de rechter was in juli zeer verbaasd dat Schiedam niet bewoog en er geen akkoord kwam", zegt Theo Engering.

De gemeente Schiedam had op moment van publicatie nog geen reactie.