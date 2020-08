Verantwoordelijk HC Rotterdam voorop in het handhaven van coronaregels

"Het is echt van belang dat alle clubs, of het nu voetbal of hockey is, zich aan de maatregelen gaan houden", zegt Diederik Chevalier resoluut. Hij is voorzitter van HC Rotterdam, waar strenge coronamaatregelen gelden.

Chevalier wil HC Rotterdam geen voorloper noemen in het doorvoeren van de maatregelen. "We zijn een grote club met bijna 2500 leden een team dat in de hockey hoofdklasse speelt, dus je moet veel regelen om dit allemaal veilig en goed te kunnen doen."

Zo is er op het complex aan de Hazelaarweg een 'doolhof' gebouwd, waar de gasten op het terrein langs allerlei hekken moeten lopen. Ook geldt er een kaartverkoop voor de wedstrijden van het mannenteam van HC Rotterdam in de hoofdklasse. Daarnaast worden bezoekers geregistreerd door middel van een QR-code. Het clubhuis is dicht, behalve om spullen af te halen.

Stel dat er een lid van HC Rotterdam het coronavirus heeft, wat gebeurt er dan? "Dan wordt er gekeken bij welk team het lid hoorde en waar hij of zij is geweest op het terrein. Dan vindt het onderzoek dan plaats. Het is niet zo dat heel de club meteen dicht gaat. Daardoor is het wel van belang dat iedereen zich aan de anderhalve meter afstand houdt", benadrukt Chevalier.

Richtlijnen

Maar niet elke club gaat streng met de coronamaatregelen bij sportverenigingen om, zo merkt een collega van de sportredactie. Op een jeugdtoernooi bij een Rotterdamse voetbalclub liepen zondag ouders en kinderen allemaal door elkaar heen.

Chevalier wil dat sportclubs waakzaam zijn. Maar de voorzitter van HC Rotterdam vindt wel dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben. "We hebben met het NOC*NSF richtlijnen. Ik denk dat het verstandig is om daar aan te houden", zegt Chevalier.

Hoofdklasse

Het nieuwe seizoen van de hoofdklasse staat ook voor de deur. Chevalier vertelt dat het mannenteam van HC Rotterdam voor de play-offs om het landskampioenschap gaat. "We hebben een jong team. Ik denk dat er veel potentie in zit", vindt de preses.

Er zitten bij de mannen geen buitenlanders meer in de selectie. Het budget van HC Rotterdam is namelijk met vijftien procent afgenomen, zegt Chevalier. Toch kan HC Rotterdam beschikken over een nieuweling: Jesse van Minde komt over van Tilburg.

Maar er is veel anders dit seizoen bij HC Rotterdam. Niet alleen door het coronavirus, maar ook op sportief gebied. "De besparing die we hebben doorgevoerd, zit in het missen van de buitenlanders. Maar ook de spelers hebben een duit in het zakje gedaan, zodat we een goed team op de been konden zetten én we konden besparen op de kosten."