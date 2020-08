FC Dordrecht en Go Ahead Eagles in matig duel in evenwicht (0-0)

FC Dordrecht is zondag het nieuwe seizoen in de eerste divisie begonnen met een gelijkspel. In een weinig aansprekend thuisduel hielden de Schapenkoppen Go Ahead Eagles op 0-0.

Tijdens de eerste helft viel er op de Krommedijk weinig te beleven. De beste kans was voor de gasten uit Deventer. Bradly van Hoeven, huurling van Sparta, mocht namens Go Ahead Eagles vanaf de linkerkant naar binnen snijden. Van Hoeven trapte de bal maar net naast het doel van FC Dordrecht. De thuisploeg gaf bijna niets weg, maar creëerde zelf nauwelijks tot geen kansen.

Na de rust werd het publiek in Dordrecht ook niet verwend met veel aanvallend voetbal. FC Dordrecht, dat aantrad met veel nieuwe namen in de basisopstelling, kreeg via nieuweling Matthew Bondswell wel een goede mogelijkheid. De linksback, gehuurd van de Duitse ploeg RB Leipzig, mocht oprukken en knalde de bal in de 71e minuut voorlangs. Go Ahead Eagles zette in de slotfase nog aan, maar kon het FC Dordrecht niet moeilijk maken.

FC Dordrecht - Go Ahead Eagles 0-0 (0-0)

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley, Aktas, Bliek, Bondswell; Vermeulen, Sürmeli (71' Valpoort), Baggerman, Jansen; Agrafiotis (79' Vliet), Amadin