Vollering verrast in La Course: 'Ik ben heel erg trots'

Demi Vollering over haar derde plaats in La Course: 'Ik ben heel erg trots'

Demi Vollering behaalde zaterdag in La Course, de eendaagse wielerwedstrijd in de Tour de France voor vrouwen, een knappe prestatie. De renster uit Berkel en Rodenrijs eindigde in Nice als derde. "Ik ben zeker heel erg trots", vertelt een blije Vollering.

De podiumplek maakt haar trots, want na de coronabreak liep het nog niet helemaal lekker voor Vollering. "Des te mooier is die derde plek", zegt Vollering. De derde plaats zorgde voor veel emoties bij haar.

Er werd vooral gekeken naar toprenster Annemiek van Vleuten. "Iedereen zat te wachten tot zij zou gaan. Als ze dan gaat, dan voel je de spanning dat je erbij moet zitten. Er kunnen maar een paar rensters volgen. Dat kon ik dus, dat was een goed gevoel. Tegelijkertijd was het heel pijnlijk, want het was enorm zwaar", blikt Vollering terug op haar derde plaats in La Course. De Berkelse gokte op de sprint, maar mede door de vermoeidheid was de derde plaats het hoogst haalbare.

In quarantaine

Nu Vollering in Frankrijk is geweest, moet zij nu thuis in Nederland tien dagen in quarantaine. Frankrijk is vanwege het coronavirus een oranje gebied. "We zaten in een bubbel. Alles was afgezet met hekken. Alleen de renners, rensters en staf zaten in die bubbel. Iedereen die in de bubbel zat, is getest."

Vanwege de quarantaine heeft Vollering nu een lege agenda. De wereldkampioenschappen zouden de eerst volgende wedstrijden voor de Berkelse zijn. Áls die tenminste door gaan. "Ik mag buiten wel trainen, maar dan alleen", zegt Vollering.