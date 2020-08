Opnieuw een hardloper onwel tijdens Lansingerland Run

Net als twee weken geleden is er een hardloper onwel geraakt tijdens de Lansingerland Run. Ook nu spoedden hulpdiensten zich naar het parcours in Berkel en Rodenrijs, maar de man hoefde niet gereanimeerd te worden. Wel is hij in een stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee weken geleden werd iemand onwel door de hitte. Dit keer viel de hardloper plotseling en kon hij zijn val niet meer breken.

Organisator Rob de Hair vindt het vervelend dat er tijdens twee edities van de Lansingerland Run kort achter elkaar iemand onwel is geworden. Juist omdat hij verder overladen wordt met complimenten over het evenement in coronatijden. "Vandaag hadden we 433 deelnemers. Na afloop krijg je veel waardering van de lopers omdat het voor hen weer kan. Je probeert zo'n evenement zo strak mogelijk te organiseren door overal op te letten. En er is dit keer enorm snel gelopen."