Hertzberger: 'HC Rotterdam is een Europees ticket door de neus geboord'

Ook HC Rotterdam kende een afgebroken competitie door het coronavirus. De Rotterdammers hadden zondag hun laatste oefenwedstrijd voor de start van de hoofdklasse: het duel tegen Pinoké eindigde in 4-4. Het behalen van de play-offs om het landskampioenschap zal het doel zijn voor HC Rotterdam, al had aanvoerder Jeroen Hertzberger vooral vorig seizoen graag meer gekregen.

Mocht het coronavirus de hoofdklasse na de winterstop weer aan banden leggen, dan geldt de ranglijst na elf duels als eindstand van de hockeycompetitie. Hertzberger had graag gezien dat die beslissing ook voor afgelopen seizoen door de KNHB was genomen. HC Rotterdam stond bij de winterstop tweede, maar na een mindere hervatting zakte de ploeg naar de vijfde plaats. "Ik vind dit mosterd na de maaltijd, dit vind ik een beetje slap", stelt Hertzberger.

"Iedereen die ik spreek, die verstand van hockey heeft, vindt de eindstand na elf wedstrijden veel eerlijker dan na vijftien wedstrijden. Als het nou achttien of negentien van de 22 duels is, dan is het een ander verhaal. Nu waren we net over de helft, maar nu komt de conclusie dat de helft van de competitiewedstrijden eerlijker is. Daar kan ik helemaal niks mee. Sterker nog, daar word ik een beetje pissig om: we missen daardoor een Europees ticket", zegt de aanvoerder en topscorer van Rotterdam.

Europees hockey is belangrijk, vindt Hertzberger. "We werken hier elke dag hard voor. We willen op het hoogste podium meedoen. Er wordt een Europees ticket door de neus geboord. Dat vind ik schandalig." Maar uiteindelijk moet HC Rotterdam het zelf doen, benadrukt Hertzberger. "We willen geen cadeautjes, maar het moet wel fair blijven."

Geen buitenlanders in de selectie

HC Rotterdam kiest dit seizoen ervoor om geen buitenlanders in de selectie op te nemen. Vorig seizoen telde de mannenselectie nog zes buitenlandse hockeyers. Daar zijn vier Nederlandse spelers voor in de plaats gekomen.

"De financiën staan onder druk. We hebben een duur jaar achter de rug, als je geen inkomsten maar wel uitgaven hebt. Bovendien weten we niet wanneer de buitenlandse spelers beschikbaar zijn", zegt coach Albert Kees Manenschijn over de keuze om dit jaar geen buitenlanders in de selectie van HC Rotterdam op te nemen.



Manenschijn vindt het moeilijk om te zeggen of zijn selectie sterker is geworden. Met het oog op de toekomst denkt hij van wel. Manenschijn tekent voor dit seizoen voor een plek bij de vier hoogste plekken, die recht geven op deelname aan de play-offs om het landskampioenschap. "Maar ik denk dat acht ploegen dat doen", nuanceert hij.

Kampong en Bloemendaal steken boven de meeste ploegen uit, vindt Manenschijn. Een lang seizoen staat volgens hem voor de deur. "De strijd om de derde en vierde plek gaat gigantisch worden."

Kijk hierboven naar de interviews van verslaggever Frank Stout bij HC Rotterdam met coach Albert Kees Manenschijn en aanvoerder Jeroen Hertzberger.