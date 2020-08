Van den Ham over FC Dordrecht: 'Er is nog een hoop werk te doen'

FC Dordrecht speelde zondag doelpuntloos gelijk tegen Go Ahead Eagles (0-0). Harry van den Ham, trainer van de Schapenkoppen, was daarmee na afloop niet meteen een tevreden man. "Verdedigend stond het vrij aardig, maar aan de bal moeten we meer brengen", vindt hij.

Van den Ham heeft besloten om met zijn ploeg meer uit de reactie te voetballen en niet het initiatief te nemen. "Aan de bal hebben we te weinig gecreëerd. Dat is iets waar ik me aan heb geërgerd en geïrriteerd", blikt Van den Ham terug op het eerste duel van dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. "Er is nog een hoop werk te doen. Ik weet ook niet precies waar we staan."



Een verzachtende omstandigheid lijkt het grote aantal nieuwe spelers dat bij FC Dordrecht is komen spelen. Van den Ham: "Er zijn drie kleedkamers. De jongens kennen elkaar niet eens. Ze zien elkaar op het trainingsveld. Daar hebben ze geen diepgaande gesprekken, want er moet getraind worden. Na het trainen gaan ze douchen in hun eigen kleedkamer, eten de spelers aan hun eigen tafel en gaan zij weer naar huis. Je kunt niet eens praten over teambuilding. Maar goed, dat is de realiteit."

Schuurman

Daarnaast is de toekomst van Jari Schuurman bij FC Dordrecht nog onduidelijk. Hij liep eerder deze zomer stage bij Fortuna Sittard, maar Schuurman is momenteel geblesseerd. FC Dordrecht heeft sinds deze zomer een samenwerkingsverband met de Limburgse club.

"Ik heb met Sjors Ultee, technisch directeur van Fortuna Sittard, gesproken. Hij zei dat 'ie niet bij machte is om een geblesseerde speler te halen", zegt Van den Ham. "Dus ik zou het echt niet weten."

