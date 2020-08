Het weer van vandaag: af en toe zon

Vandaag is er af en toe zon en kan er in het westen van de regio nog een lichte bui voorkomen. Het is met 18 of 19 graden vrij koel en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Het koelt af naar 12 graden aan zee en 7 graden in het oosten van de regio.