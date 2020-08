Snelheidsduivel scheurt bijna 80 km/u te hard over Vaanweg

De politie heeft dit weekend 115 boetes uitgedeeld op verschillende plekken in Rotterdam. De meeste bekeuringen waren voor te hard rijden: zo haalde een bestuurder op de Vaanweg een snelheid van 129 kilometer per uur terwijl daar 50 is toegestaan. Een ander reed op de Bosdreef 132, terwijl de maximale snelheid 70 kilometer per uur is.