Vraatzuchtig beestje zorgt voor explosieve stijging boomstammenexport

"In Duitsland zijn al 300 miljoen bomen gekapt en het einde is nog lang niet in zicht", weet expediteur Dennis de Roo van Van Donge en de Roo. De boomschorskever, ofwel de Scolytinae, is de veroorzaker van deze nieuwe exportstroom. Dit kleine insect boort zich een weg door de boomschors van een naaldboom, waarna hij in het zachtere weefsel zijn eitjes legt. De larven trekken vervolgens een eigen spoor waardoor een heel gangenstelsel ontstaat.

Het beestje van nog geen 5 millimeter leeft van de sapstroom in de levende boom. Hierdoor droogt de boom uit en sterft het. Door de warme zomers van de afgelopen jaren is het drama compleet, want nu moeten de larven eerder op zoek naar nieuwe gezonde bomen.

Niet te stoppen

"Alleen door naaldbomen te kappen en andere soorten bomen te planten, kunnen de bosbeheerders dit beestje stoppen,'' stelt De Roo. Met zijn bedrijf uit Rhoon exporteert hij sinds februari zo'n duizend veertig voet-containers per week. Een explosieve stijging ten opzichte van vorig jaar.

"Voorheen werden de boomstammen via Antwerpen geëxporteerd, maar daar kunnen ze de vraag simpelweg niet aan. Vandaar dat nu ook Rotterdam in beeld is." En dat is terug te zien in de cijfers. Het Havenbedrijf Rotterdam had aanvankelijk door de coronacrisis gerekend op een exportdaling van 27 procent, maar werd verrast door een containergroei van 13,5 procent. "Allemaal te danken aan die boomstammen."

Certificaat

Operationeel manager Wouter Edelman van Fumigation Nederland herkent dit beeld. Met zijn team zorgt hij voor het begassen en ontgassen van de containers. Hij zag in korte tijd het werk verzesvoudigen. Edelman: "China zit immers ook niet op dat kevertje te wachten en eist een certificaat dat de containers behandeld zijn."

Dit begassen kan slechts op een paar locaties in Nederland, onder andere bij de Kramer Group in de Waalhaven. "Vorig jaar behandelden wij zo’n vijfduizend containers per jaar door heel Nederland. Maar sinds dit voorjaar ontgassen we 3500 containers per week, alleen al in Rotterdam. Het is gekkenwerk: alle rederijen lijken zich erop te storten."

Behandeling

Gediplomeerde gassingsleiders blazen hier via een lans in het deurrubber twee kilo gas in de container. Dit sulfurylfluoride doodt in 24 uur alle kevers. Na de behandeling blijven de containers nog een dag met open deuren op de kade staan, waarna ze met binnenvaartschepen naar de deepsea-terminal op de Maasvlakte verscheept worden.

En wat doen die Chinezen vervolgens met de boomstammen? Ze gebruiken ze niet voor de biomassa, verzekert Dennis de Roo. "Ze maken er meubels van, gitaren; verzin het maar. Ook Ikea zal er vast blij mee zijn."

De expediteur verwacht nog zo'n vier à vijf jaar aanvoerwerk te hebben aan volle containers met boomstammen. En ondertussen ontwikkelt hij ook nieuwe procedures voor containers naar Australië. "Op de Maasvlakte bouwen we een sauna waar de containers in een uur tijd tot 65 graden verhit worden, waardoor bacteriën of insecten verwijderd worden. Zo zorgen we ervoor dat ook het ecosysteem in Australië geen last krijgt van invasieve soorten uit Europa."