RET start gewone dienstregeling op, maar bezettingsgraad nog lang niet op oude niveau

Begin maart was de bezetting van de RET-voertuigen zo'n 25 procent. Vorige maand was dit al opgelopen naar vijftig procent en nu komt daar dus nog iets bij.

Overheidssteun

Veel materieel, maar nog niet erg veel passagiers dus. Ook op termijn verwacht de RET een lagere bezettingsgraad. Hoelang deze situatie vol te houden is, hangt volgens RET-woordvoerder Rolf Harbers af van twee zaken.

"Ten eerste is het de vraag hoe het virus zich ontwikkelt. Dat weet niemand. Daarnaast is het de vraag in hoeverre de overheid ons gaat steunen. Voor 2020 worden we gesteund, met de reden dat het ov er voor iedereen is. Er moet een goed aanbod blijven en we moeten zo rijden, dat mensen afstand kunnen houden."

Het tekort voor 2020 loopt op al op tot 18 miljoen euro, bevestigde de woordvoerder eerder aan Rijnmond. Onderhandelingen voor steun in 2021 zijn momenteel bezig. "We zetten erop in dat we dan ook blijven rijden, want op de lange termijn zal de vraag alleen maar groeien."

In hoeverre is dat zo, nu veel mensen thuiswerken en het openbaar vervoer mogelijk mijden vanwege het verplichte mondkapjesgebruik? "Ook als het coronavirus niet meer onder ons is of er een vaccin is, verwachten we structureel zo'n tien procent minder reizigers", zegt Harbers. "Maar tegelijkertijd zie je in de Randstad veel nieuwe mensen komen. Op een gegeven moment pak je dan groei terug en zitten we hopelijk op het niveau van begin dit jaar."

Mocht overheidssteun op termijn uitblijven, dan moet mogelijk teruggeschroefd worden in de dienstverlening. "Maar daar gaan we vooralsnog niet van uit", zegt Harbers. "We zullen zien."

Uitzonderingen

Hoewel de RET de dienstregeling heeft opgeschroefd, is nog niet alles volledig opgestart. Zo rijden een paar bus- en metroritten in de spits nog niet. "Die zijn ook nog niet helemaal nodig, omdat we zien dat mensen zich meer verspreiden over de dag", legt Harbers uit. Ook de bob-bussen en nachtmetro's zijn nog niet in bedrijf. De Fast Ferry vaart daarnaast alleen nog doordeweeks.