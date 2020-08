Huiswerkbegeleiding op Zuid voortaan gratis: 'We zijn een verlengstuk van het gezin'

Stichting ZuiderLokaal heeft plannen om de huiswerkbegeleiding in Rotterdam-Zuid uit te breiden. De organisatie die leerlingen 's avonds wil ondersteunen, biedt nu nog huiswerkhulp aan in het vakcollege De Hef. Maar mogelijk komen daar andere vestigingen op Zuid bij.

De animo voor de huiswerkhulp van het ZuiderLokaal kan dit jaar wel eens groter zijn dan in voorgaande jaren. Want voor het eerst is de huiswerkbegeleiding helemaal gratis. Voorheen kostte het één euro per kind per les, maar voor een aantal ouders bleek dat toch te duur. Dankzij subsidies kan de huiswerkhulp vanaf nu kosteloos.

Peter de Klerk van de stichting ZuiderLokaal houdt wel rekening met een wachtlijst. Want de subsidie is niet onbegrensd. Er kunnen 400 tot 500 basisschoolleerlingen mee worden geholpen. Daarna is het geld, waaruit de vrijwilligersvergoeding voor de docenten wordt betaald, op.

Verlengstuk

De Klerk ziet de huiswerkbegeleiders als een verlengstuk van het gezin. "In veel gezinnen vragen ouders naar hoe het was op school of helpt een van de ouders of een oudere broer of zus een kind met het oefenen van de tafels. Dat gebeurt in huishoudens die een beroep op huiswerkbegeleiding doen veel minder. Omdat ze dat zelf niet kunnen of omdat er problemen spelen."

De huiswerkbegeleiding op Zuid begon ooit als initiatief van een ouder, Louisa Boulkhrif, en is in zeven jaar tijd uitgegroeid van één klas tot meerdere groepen van in totaal 400 tot 500 leerlingen. De leerlingondersteuning is al lang niet meer het werk van Boulkhrif alleen. Drie jaar geleden werd het ondergebracht in de Stichting ZuiderLokaal.