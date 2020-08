Meer aanmeldingen dan ooit voor opening academisch jaar EUR

Het academisch jaar gaat maandag officieel van start. Normaliter viert de Erasmus Universiteit in Rotterdam dit met een opening in de aula waarbij zo'n negenhonderd mensen aanwezig zijn, maar het coronavirus gooit dit jaar roet in het eten. De opening wordt daarom online gehouden.

Die verandering is niet geheel zonder succes, blijkt uit de aanmeldingen die inmiddels zijn binnengestroomd. Al ruim 5500 mensen hebben zich online ingeschreven om de opening, die maandagmiddag om 15:00 uur begint, digitaal bij te wonen. Dat zijn er volgens rector magnificus Rutger Engels meer dan ooit.

Het programma ziet er anders uit dan de afgelopen jaren, vertelt Engels. "We vieren dit jaar de samenwerking van de universiteit met de stad Rotterdam. Het is een heel ander type programma. Niet veel lezingen, maar interviews op een podium in beperkte kring. Ook de burgemeester komt en gaat in gesprek met wetenschappers. Wetenschappers vertellen wat ze voor de stad doen." Ook geven artiesten Emma Heesters en Rolf Sanchez acte de présence.

Hybride

Engels noemt deze coronatijd een lastige periode voor de studenten. "Door de anderhalve meter afstand kunnen we nu maar zo'n 20 tot 25 procent van onze capaciteit benutten. Grootschalige hoorcolleges zijn online en de werkgroepen bieden we 'hybride' aan: een deel op de campus en een deel thuis."

Daarnaast zit een deel van de internationale studenten nog in het buitenland. Hoewel de universiteit had gerekend op en terugloop in het aantal aanmeldingen van deze groep, is dat allerminst het geval. "Vooral de studenten uit Europa komen echt wel. Op onze university college zitten veel internationale studenten en die zijn grotendeels gewoon gekomen. Andere studenten starten bijvoorbeeld online."