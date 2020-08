Commentator Vincent Schildkamp en Harry van der Laan in FC Rijnmond

Vincent Schildkamp (tweede van links) in een eerdere uitzending van FC Rijnmond

Het is weer maandag, en dat betekent een nieuwe FC Rijnmond! Deze keer zijn commentator/presentator Vincent Schildkamp van FOX Sports, onze vaste analist Harry van der Laan en verslaggever Sinclair Bischop te gast bij presentator Bart Nolles.

De mannen blikken onder meer uitgebreid terug op het trainingskamp van Feyenoord in Duitsland, waar de Rotterdammers oefenwedstrijden speelden tegen Borussia Dortmund, MSV Duisburg, Arminia Bielefeld en Hamburger SV.

Daarnaast kijken we terug op de start van de Keuken Kampioen Divisie, waarin Excelsior afgelopen zaterdag met 6-1 won van Jong PSV. FC Dordrecht hield zondag in eigen huis Go Ahead Eagles op 0-0.

FC Rijnmond begint maandag om 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.