Basisscholen weer van start: 'Noa kijkt naar de juf en niet naar mij, dus dat is goed'

Het schooljaar begint maandag in allerlei opzichten anders dan anders. De coronamaatregelen zorgen voor looproutes, registratielijsten voor ouders en een afscheid op afstand. Maar één ding is niet veranderd. De eerste schooldag is nog altijd reuze spannend voor ouders en leerlingen.

Mariëlle zou maandagochtend het liefst zijn meegelopen met haar kleine Noa. Maar door de coronaregels moet ze haar dochter afgeven aan de juf van groep 1 van OBS Het Startblok in Oude-Tonge. Het is Noahs allereerste schooldag. "Spannend", vindt Mariëlle. Maar het lijkt allemaal goed te gaan, ziet ze door het raam. "Noa kijkt naar de juf en niet naar mij. Dus dat is goed."

Net als op andere scholen mogen ouders het gebouw in principe niet in. Ze geven kinderen af aan het hek. Gasten die wel de school in moeten, moeten zich registreren. Het Startblok heeft verder voor hen een heel parcours aangelegd, zodat de gasten elkaar niet hoeven te kruisen. Kinderen en docenten hoeven geen afstand te houden.

Begrip

Directeur Debora Hampel-van Kapel is tevreden over hoe het gaat op de eerste schooldag. "We besteden er veel aandacht aan en ouders houden zich er keurig aan. Ze geven hun kind aan de juf af en zwaaien dan nog even. Er is veel begrip."

"Voor het geval kinderen verkouden zijn of een loopneus hebben, volgens wij de richtlijnen van het RIVM. Kinderen tot 6 jaar mogen met een loopneus gewoon naar school. Verder hebben ouders een beslisboom gekregen, zodat ze zelf kunnen uitzoeken wat ze moeten doen. Ouders kunnen ook altijd de school bellen voor advies."

Verkeer

Dat de scholen weer open zijn in onze regio heeft niet alleen gevolgen voor ouders en kinderen. Iedereen die de weg op moet zal merken dat het rond de schooltijden drukker is op straat. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt automobilisten en andere weggebruikers om extra op te letten en hun snelheid aan te passen. Ook kunnen mensen die niet bij een school hoeven te zijn schoolzones beter mijden.