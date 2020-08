Herken jij de schutter? Club Blu looft beloning van 35 duizend euro uit na beschieting

De eigenaar van Club Blu in Rotterdam looft na de meest recente beschieting een beloning van 35 duizend euro uit voor informatie die leidt tot aanhouding van de verdachte. Op beelden van een bewakingscamera van de uitgaansgelegenheid is te zien hoe een man in de nacht van zondag op maandag een automatisch wapen leegschiet.

"Ik ben het zat dat dit nog gebeurt", zegt eigenaar Ibrahim Yüce. "Dit moet stoppen. Daarom loof ik die beloning uit."



Voor hem is het ook een vraag waarom Club Blu is beschoten. "Ik ben door niemand bedreigd. Het opvallende is ook dat iemand op deze deuren schiet. Die waren dicht. Alleen de lounge aan de zijkant van het pand was open. Op dat moment waren zo'n dertig tot veertig mensen in de zaak."

De aanwezigen hoorden wel iets. "Maar', vervolgt Yüce, "buiten zagen ze niets. Aan die kant was niet geschoten. Ik vermoed dat de dader vervolgens de politie heeft gebeld. Waarom? De mensen die dit doen, zijn maar op één ding uit: de zaak sluiten."

Tekst gaat verder onder de foto van MediaTV



Concrete tips

Het is niet voor het eerst dat Club Blu onder vuur wordt genomen. Begin 2018 werd de gelegenheid voor zes maanden gesloten na onder meer beschietingen en het plaatsen van een handgranaat rond Kerstmis 2017.

Yüce loofde toen een beloning van 25 duizend euro uit. "Ik heb concrete tips gehad en doorgespeeld aan de politie. Maar de zaak is toen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Iedereen die toen op het dossier zat, wist heel duidelijk wie achter de bedreigingen zat."



De eigenaar hoopt dat burgemeester Aboutaleb Club Blu niet weer sluit. "Waarom zou hij dat moeten doen? Het is toch duidelijk dat iemand vanaf de openbare weg naar de club gaat, de deur beschiet en weer weggaat. Wat kan ik daar tegen doen?"

De rechter oordeelde in 2019 dat de sluiting door burgemeester Aboutaleb in 2018 niet rechtmatig was.

Nadat in 2019 een handgranaat voor de club werd gelegd, loofde de eigenaar opnieuw een beloning uit. Deze beloning van 15 duizend euro leidde toen niet tot een oplossing van de zaak.

Club Blu moest eerder dit jaar drie maanden dicht, nadat bewakingspersoneel een bezoeker hadden mishandeld.