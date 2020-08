Toch geen botulisme in water Park Merwestein Dordrecht

In het water van Park Merwestein in Dordrecht zit toch geen botulisme. Dat meldt de gemeente. Uit het water werden eerder deze maand meerdere zieke en dode eenden gehaald.

Botulisme is een bekende ziekte bij watervogels. Die wordt veroorzaakt door gifstoffen van bacteriën in het water. Vooral als het meerdere dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden kunnen de bacteriën fors in aantal toenemen en kunnen waterdieren ziek worden. Bij mensen veroorzaakt botulisme slechter zicht, moeilijker slikken en moeilijk praten. Uiteindelijk kan het ook leiden tot ademhalingsmoeilijkheden.

Maar bij de eenden in Dordrecht was deze ziekte niet de doodsoorzaak, blijkt nu uit onderzoek van de Geneeskundige Gezondheidsdienst voor dieren. De eenden zijn overleden aan een bacteriële aandoening, die van nature bij watervogels voorkomt.

"Soms kunnen dieren hierdoor zo sterk verzwakken, dat ze uiteindelijk overlijden", zegt de gemeente Dordrecht. De gemeente had waarschuwingsborden geplaatst bij het water in Park Merwestein, maar die worden verwijderd.



Vijver in Sterrenburg

Een speelvijver in een park in de Dordtse wijk Sterrenburg werd eind vorige maand ook deels afgezet, na de vondst van twee dode eenden. Hier was wel sprake van botulisme, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht.

Eerder deze maand werd dit park botulismevrij verklaard. Wel staan er nog borden om aan te geven dat zwemmen verboden is.