Inspectie onderschept illegale partij spuitbussen in Rotterdamse haven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft driehonderd illegale spuitbussen onderschept in de haven van Rotterdam. Het spul kwam uit China en was onderweg naar Duitsland.

De bussen waren gevuld met heptafluorpropaan. Een Europese verordening verbiedt het kopen en verkopen van de spray op de Europese markt, omdat de stof erin erg schadelijk is voor het klimaat.

De uitstoot van één kilogram staat namelijk gelijk aan een uitstoot van 3.220 kilo CO2. De onderschepte partij staat qua uitstoot gelijk aan 650 retourvluchten van Schiphol naar Parijs.

De partij spuitbussen kwam aan het licht bij een expediteur, die eerder betrokken was bij de onderschepping van een illegale partij zogeheten F-gassen. Hij krijgt een last onder dwangsom opgelegd, om herhaling te voorkomen.



Naast de lading spuitbussen werden ook andere producten aangetroffen die in strijd zijn met Europese regelgeving. Zo werden onder meer tubes lijm ontdekt, die tolueen zouden bevatten. Dat is een stof die verminderde vruchtbaarheid of afwijkingen in de ontwikkeling van een embryo of foetus kan veroorzaken.

De partij spuitbussen wordt vernietigd.