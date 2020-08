Contract Bart Vriends met twee jaar verlengd bij Sparta

Vriends kwam in de zomer van 2016 over van Go Ahead Eagles, waarna hij in de afgelopen vier seizoenen bijna honderd wedstrijden speelde in het shirt van Sparta. Afgelopen seizoen, voor de coronacrisis, miste hij maar zes minuten.

"Bart Vriends is in de laatste twee jaar een betrouwbare verdediger voor ons gebleken", vertelt technisch manager Henk van Stee via de clubkanalen van Sparta. "We zijn blij dat we in zo'n vroeg stadium al zekerheid hebben over zijn aflopende contract."

"Hij speelt hier al jaren en wij merken dat hij een sterk Sparta-gevoel gekregen heeft. Zijn honger om hier iets moois neer te zetten is sterk aanwezig en we kijken uit naar de komende twee seizoenen."