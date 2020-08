Van Maanenbad Rotterdam gaat deels weer open

Het Van Maanenbad gaat vanaf dinsdag weer gedeeltelijk open. Het zwembad in Rotterdam-Noord werd vorige week per direct gesloten, nadat een medewerker besmet bleek met het coronavirus.

De medewerker maakt het volgens het zwembad goed. Het zwembad en de GGD hebben in kaart gebracht met wie de medewerker in contact is geweest. Een deel van het personeel zit nu in thuisquarantaine en een ander deel kan weer aan het werk.



Het banenzwemmen en de activiteiten van de zwemverenigingen gaan vanaf dinsdag weer door. Omdat het zwembad nog niet beschikt over alle medewerkers, gaan de groepslessen, zwemlessen en schoolzwemmen tot en met vrijdag nog niet door.

Het Van Maanenbad verwacht zaterdag alle activiteiten te kunnen hervatten. Reserveren daarvoor is verplicht.

Ook gaat het zwembad weer scherper controleren op de naleving van de coronamaatregelen. "Denk bijvoorbeeld aan het desinfecteren van de handen en het houden van anderhalve meter afstand", zegt manager Jan Pott. "Dat deden we al, maar we moesten de mensen er wel op vertrouwen. We gaan mensen er weer meer op wijzen."