Podcast: 'Liever Geertruida dan Burger centraal achterin bij Feyenoord'

In de FC Rijnmond Podcast wordt uiteraard stilgestaan bij het trainingskamp van Feyenoord. Er is discussie over wie de geschorste Eric Botteghin moet vervangen tegen PEC Zwolle. En we blikken terug op de seizoenstart in de Keuken Kampioen Divisie.

Dennis van Eersel, Jan Jaap Pruysen en Frank Stout blikken terug op afgelopen voetbalweek. Wouter Burger liet een goede indruk achter als centrale verdediger bij Feyenoord, ook al ging hij in de fout tegen HSV. "Ik zou liever Geertruida achterin zien en Nieuwkoop als rechtsback", stelt Van Eersel.

Ook wordt in de podcast van FC Rijnmond afgevraagd waar Joël Zwarts het seizoen afmaakt. SC Heerenveen, Sparta of gewoon bij Excelsior? De stemming in de eerste divisie is in elk geval positief, want Excelsior en FC Dordrecht bleven ongeslagen en dat is vorig seizoen niet vaak gebeurd.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!