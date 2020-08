Zesdaagse TV Tour Special #2 - Erik Breukink, Johan van der Velde en Kees Maas

Zesdaagse TV is weer terug, met vier afleveringen waarin Rotterdammer Michael Zijlaard met wielerkenners praat over de Tour de France. In aflevering 2 gaat hij samen met oud-wielrenner Erik Breukink langs bij wielerlegende Johan van der Velde en 'Stem van het wielrennen' Kees Maas.

Johan van der Velde reed tussen 1980 en 1990 meerdere keren de Tour du France en behaalde in 1982 een derde plek in het eindklassement. Tegenwoordig is hij buschauffeur van de Nederlandse wielerploeg Roompot Orange Cycling. Van der Velde praat in de nieuwe aflevering van Zesdaagse TV openhartig over zijn strijd tegen acute leukemie.

Kees Maas was meer dan veertig jaar lang dé wielerspeaker van Nederland en maakte dus heel wat jaren de Tour de France mee. Maas praat onder andere over zijn verwachtingen van de bijzondere tour van dit jaar.

De Wooning Zesdaagse van Rotterdam zou dit jaar voor het eerst in Ahoy worden georganiseerd, maar vanwege het coronavirus is het evenement afgelast.