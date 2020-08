RIVM: 52 nieuwe besmettingen in de regio

Het aantal mensen in de regio Rijnmond dat besmet is (geweest) met het coronavirus is maandag opgelopen naar 11.070, meldt het RIVM. Dat is een stijging van 52 besmettingen ten opzichte van de cijfers van zondag.

Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen zijn in de regio. Wel zijn er drie besmette mensen opgenomen in het ziekenhuis, allen afkomstig uit Rotterdam.

Het aantal van 52 nieuwe besmettingen is een stuk lager dan zondag, toen 96 nieuwe gevallen werden gemeld. In Rotterdam kwamen er 31 nieuwe besmette personen bij. De Hoeksche Waard en Schiedam (5) en Maassluis (4) zijn de daaropvolgende gemeenten met de meeste nieuwe besmettingen in de regio.

Regio-overzicht

Aantal nieuwe coronagevallen in onze gemeenten, ten opzichte van vrijdag, gevolgd door het totaal:

Alblasserdam 0 - 53

Albrandswaard 0 - 146

Barendrecht 1 - 218

Brielle 0 - 50

Capelle aan den IJssel 0 - 473

Dordrecht 1 - 713

Goeree-Overflakkee 0 - 292

Gorinchem 0 - 218

Hardinxveld-Giessendam 0 - 53

Hellevoetsluis 0 - 115

Hendrik-Ido-Ambacht 0 - 108

Hoeksche Waard 5 - 378

Krimpen aan den IJssel 0 - 109

Lansingerland 1 - 269

Maassluis 4 - 167

Molenlanden 1 - 134

Nissewaard 0 - 281

Papendrecht 0 - 98

Ridderkerk 1 - 217

Rotterdam 31 - 5668

Schiedam 5 - 497

Sliedrecht 0 - 81

Westvoorne 0 - 38

Vlaardingen 2 - 476

Zwijndrecht 0 - 218

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert in dit excelsheet . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.