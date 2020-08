Bijna 13000 supporters welkom bij Feyenoord bij de eerste eredivisieduels in De Kuip

Feyenoord mag per wedstrijd bijna 13.000 supporters verwelkomen in De Kuip bij de eerste drie thuiswedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat heeft de club te horen gekregen van de gemeente Rotterdam, mede op basis van het goede verloop van de oefenwedstrijden in augustus.

Feyenoord laat weten dat het uiteraard liever nog meer supporters had kunnen verwelkomen, maar dat het tevreden is met deze uitkomst. "We zijn blij dat ruim een derde deel van haar seizoenkaarthouders aanwezig kan zijn en het team van trainer Dick Advocaat kan steunen. In het stadion geldt vanuit de gemeente, evenals bij de vriendschappelijke wedstrijden in augustus, vooralsnog een mondkapjesplicht voor alle bezoekers," meldt Feyenoord.

Feyenoord treft in de eerste drie thuisduels FC Twente (zondag 20 september), ADO Den Haag (zondag 27 september) en Sparta Rotterdam (zondag 18 oktober). Alle informatie over de verdeling van de beschikbare kaarten en op welke wijze deze kaarten geclaimd kunnen worden, volgt woensdag.