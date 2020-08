FC Rijnmond: 'Feyenoord is de belangrijkste uitdager van Ajax'

Twee weken voor de start van de eredivisie speelt al de vraag of Feyenoord op voorhand een titelkandidaat is. FOX Sports commentator Vincent Schildkamp is positief. “Feyenoord is de belangrijkste uitdager van Ajax.”

Schildkamp zag Feyenoord in de voorbereiding en is best onder de indruk van de ploeg van Advocaat. “Feyenoord is stabieler en kwalitatief ook beter dan PSV en AZ. Als een bokser die het gevecht begint met één hand op de rug, maar wel een hele taaie bokser is. Dus als ze vrij blijven van schorsingen en blessures kunnen ze het heel lang volhouden. En Dick Advocaat zorgt er voor dat ze scherp blijven. Daarnaast staan de echt grote wedstrijden pas in januari op de rol.”

Harry van der Laan, oud-spits van Feyenoord, is wat somberder. “Al twee wedstrijden op rij scoren ze niet en dat is te veel. Jorgensen mist open kansen, onder meer die kopbal tegen HSV. Ik ben echt benieuwd hoe de aanval van Feyenoord zich gaat ontwikkelen. Jorgensen is al een paar jaar uit vorm. Alleen Berghuis is een zekerheidje. Linssen ook niet. En op het middenveld kan alleen Toornstra scoren. Feyenoord mist ook de twaalfde man, want het publiek is er niet bij. Die entourage ben je kwijt. Ik vraag mij af of ze de strijd met Ajax aankunnen, want zij zijn verder.”

Dat beaamt Schildkamp, die altijd de voorkeur in de spits aan Jorgensen zou geven. “Je zou bijna vergeten dat het een goede spits is, zeker als hij fitis . Sowieso veel beter dan Bozenik. Linssen, Berghuis en Toornstra maken veel meer goals met Jorgensen in de spits dan met Bozenik. Hij is een veel betere voetballer. Bozenik kan alleen goals maken.”

