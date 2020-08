Man met hakbijl geslagen op parkeerplaats in Ooltgensplaat

Agenten kregen vrijdag rond 20:30 uur te horen dat er een zwaargewonde man in een geparkeerde auto zat. Aangekomen bleek een 41-jarige man uit Oegstgeest er slecht aan toe. Drie mannen hadden met een hakbijl op hem ingeslagen. Het slachtoffer had geprobeerd de aanvallen met zijn arm af te weren. De arm was op een paar plekken doorboord.

Opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis bleek dat zijn ellepijp en spaakbeen ook gebroken waren.

Agenten hebben in hun onderzoek zondag drie mannen van 22, 28 en 32 jaar uit Ooltgensplaat als verdachten aangehouden. Ze worden woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek naar de aanleiding van het geweld loopt nog.