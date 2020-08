Boer Frank kweekt legaal een polder vol hennep op Flakkee, maar niet om te roken

Het nieuwste gewas van akkerbouwer Frank Franzen uit Dirksland trekt de aandacht. Even buiten Oude-Tonge heeft hij een polder vol hennepplanten gezet. Het gaat om een proef. "Maar er zit geen THC in hoor, dus als je het rookt, dan gebeurt er helemaal niks."

Franzen is op zoek naar duurzame materialen om spaanplaten mee te maken. Hennepvezel zou hier bijzonder geschikt voor zijn. Het grote voordeel is dat er op deze manier geen bomen hoeven te sneuvelen.

"In Frankrijk en Duitsland gebeurt dit al op grote schaal", legt Franzen uit. "Maar hier heeft hennep toch nog een slecht imago, vanwege het drugsgebruik. Terwijl het een bijzonder duurzaam plantje is. Spuiten tegen onkruid en schimmels is bijvoorbeeld helemaal niet nodig."

Wietlucht

Wie langs het veld rijdt, ruikt wel de bekende wietlucht. Dat zit volgens Franzen nou eenmaal in het DNA van cannabis. Franzen krijgt er wel vragen over, maar na zijn uitleg is er vooral begrip. De THC, de werkzame stof in cannabis waar je high van wordt, is er volledig uitontwikkeld.

"Omwonenden hoeven niet bang te zijn voor schimmige praktijken. Dit is volledig legaal. We hebben het de gemeente en de politie ook vooraf laten weten. Het is vooral nieuw en innovatief."

Langs het veld staan grote borden met uitleg, om mensen gerust te stellen en te voorkomen dat dieven er met de planten vandoor gaan, omdat ze denken dat ze er softdrugs van kunnen maken.

Bewondering kweken

De link naar het drugsgebruik op Goeree-Overflakkee is dan ook snel gemaakt. Een proef met hennep zou gevoelig kunnen liggen, gezien de problemen op het eiland. "Toen ik de artikelen las over het hoge gebruik schrok ik wel even, maar we lichten de consument graag in en hopen dat er dan ook bewondering ontstaat over dat zo'n pilot hier mogelijk is. We mogen er trots op zijn denk ik."

In september worden de planten geoogst.