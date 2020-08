Wilfried de Jong met volle haardos in Rotterdamse film

De film "Wonden helen niet in het donker" werd opgenomen in monumentale pand St. Joris Doele in Schiedam foto: Paul de Graaff Photography -

Het is even wennen maar het is 'm toch echt: de Rotterdamse televisiemaker en schrijver Wilfried de Jong heeft geen kale kop maar draagt een karaktervolle krullende haardos. Voor één dag hield hield hij zijn pruik op voor de opnames van een film voor het 48 Hour Film Project Rotterdam. Daarin maken filmmakers binnen 48 uur een korte film.

"Vaak is film en televisie een traag medium, het duurt heel lang voordat er iets is", vertelt Wilfried de Jonge. "En dit heeft enorme snelheid en dat sprak mijn aan. Het hele idee dat je met niks begint en 48 uur later naar zo'n film kan kijken."

De film 'Wonden helen niet in het donker' werd opgenomen in het monumentale pand St. Joris Doele in Schiedam. Naast Wilfried de Jong spelen Lotte Milder en Yahya Gaier in de film noir van regisseur Zouhair Mtazi en producent Thijs de Neeve.

Het filmgenre 'film noir' ligt Wilfried wel. "Het sprak me gelijk aan. Ik zat met de makers erover te praten en ik moest meteen denk aan franse film 'Ascenseur pour l'échafaud', De Lift naar het Schavot. Een beroemde film met actrice Jeanne Moreau en muziek van Miles Davius dus ik wist gelijk welke toon het moest zijn. Deze film van Zouhair heeft sterke schaduwkanten, is een beetje mystiek en niet zo vertellend. Dat vond ik meteen plezierig."

"Ik wilde traagheid in de film, en het mysterieuze dat je niet weet wat er gaande is," vertelt regisseur Zouhair Mtazi. "Het is ook heel depressief eigenlijk ha ha." Wilfried vult hem aan: "Ja dan moet je meteen mij bellen, ik ben een niet-vrolijk stemmende zwartgallige man."

Mtazi wist heel goed waarom hij perse Wilfried in zijn film wilde laten spelen. "Hoe hij er uitziet, dat vind ik al prachtig. Ik hou van goeie neuzen in films , dat vind ik heel belangrijk. En Wilfried heeft een hele goeie neus, ik wilde dat ik die had."

De kale acteur onderging voor de film een transformatie, hij kreeg weer haar op zijn hoofd. "Die pruik is vooral voor jezelf. Met dat haar kun je toch beter spelen, dan staat het verder af van jezelf."

De makers willen niet veel zeggen over het personage dat door Wilfried wordt gespeeld. "Kijk bij een langere film is dat niet zo erg om het te weten want mensen die rol meemaken", zegt De Jong. "Maar in deze korte film: ik kom in minuut twee binnen en in minuut 6 ben ik weer weg." Ook de regisseur wil de details van Wilfrieds character niet prijsgeven. "Als ik dat wel doe, dan geef ik een mysterieus moment in de film helemaal weg. Dat vind ik zonde."

De 7 minuten durende film in het film noir genre smaakt Wilfried wel naar meer. "Ik wil wel eens een anderhalf uur in een film noir spelen. Maar ik ben bang dat mensen allemaal huilend de zaal uitgaan en een kop koffie gaan halen in de foyer, ha ha ha. Nee echt, ik vond het echt heel leuk en als Zouhair met de mededeling: we maken er anderhalf uur van, met een lange rol en zo. Ja dan zou ik er wel zin hebben ja."