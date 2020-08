NAM mag van de rechter naar gas boren in Pernis, wethouder Bonte teleurgesteld

Er mag in Pernis toch naar gas geboord worden. De gemeente Rotterdam was naar de rechter gestapt om een stokje te steken voor het boren door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), maar de rechter heeft anders besloten. De gaswinning was in het bestemmingsplan goedgekeurd en dat besluit is onherroepelijk.

Rotterdam is bang dat er trillingen zullen ontstaan als er dieper in de grond naar gas gezocht wordt. Dat zou in Pernis tot schade kunnen leiden. Ook wil Rotterdam geen gaswinning meer, nu in het klimaatakkoord is besloten dat de stad minder gebruik gaat maken van fossiele brandstoffen.



De rechter geeft toestemming om toch te boren. Er wordt geen nieuwe leiding aangelegd, alleen een nieuw boorgat en daar is al een vergunning voor gegeven. De gemeente had dan wel bezwaar gemaakt over het doorzetten van gaswinning in Pernis, maar dat valt niet onder de omgevingsvergunning waar deze zaak over ging. Het bezwaar is om die reden afgewezen.

Teleurgesteld

Wethouder Arno Bonte van Energietransitie is niet blij met de uitspraak: "Het is teleurstellend. Maar dit gaat alleen nog maar over het boren van de buis. Er komt nog een inhoudelijke beoordeling van de rechter of ze het gas ook mogen gaan winnen."

Volgens Bonte gaat het inderdaad niet om een nieuwe leiding, maar gaat de NAM op de huidige locatie wel dieper boren en ook buiten het huidige gasveld. "Er is een risico op verzakkingen en dat in een petrochemisch gebied", zegt Bonte. Volgens de NAM en het ministerie van Economische Zaken is de kans op een beving verwaarloosbaar klein.



Ook het CDA in de Rotterdamse gemeenteraad is teleurgesteld met de uitspraak van de rechter. De fractie heeft de minister met haar collega's in de Tweede Kamer al vragen gesteld over de kwestie. Raadslid Rene Segers-Hoogendoorn: "Er is een kans van 19 procent dat er bevingen ontstaan in Pernis met een kracht van 3,9 op de Schaal van Richter."

Donderdag wordt er in de Rotterdamse raad verder gesproken over de vervolgstappen van het gemeentebestuur. Wanneer de rechter beslist of de NAM het gas ook echt mag oppompen, is nog niet bekend.