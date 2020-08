Zo houden poppodia in de regio hun hoofd boven water

"Soms wil je wel in bed blijven liggen en huilen, maar over het algemeen houden we de moed erin." Dat zegt Minke Weeda, directeur van de concertorganisatie van Rotown, het bekende poppodium op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De culturele sector lijdt onder corona. Concerten met uitzinnige en van het zweet op elkaar geplakte muziekliefhebbers, het lijkt voor sommige mensen inmiddels een eeuwigheid geleden. "Maar het komt terug, ooit gaat het weer gebeuren.”

In Rotown, dat een capaciteit heeft van 250 man, staan tot het eind van het jaar geen concerten meer op het programma. "Niet rendabel met de huidige maatregelen. Die anderhalve meter afstand. Niet te doen. We organiseren wel twee concerten in de Maassilo en een festival, Left of the Dial. Verder is het aanmodderen, schuiven we door wat doorgeschoven kan worden."

80 in plaats van 800 mensen

Bibelot in Dordrecht pakt de draad in september wel weer op met concerten. "Op 4 september de eerste", vertelt Louisa Steenbakker. "Met tien procent van de zaalcapaciteit. In de Main Stage kunnen wij normaal 800 mensen kwijt, nu rond de 80 op anderhalve meter van elkaar. Aan tafels en met duidelijke looproutes."

"Ik ben benieuwd hoe mensen gaan reageren, hoe de beleving is. Wij hebben een try-out gehad met medewerkers, natuurlijk is het geen normale concertbeleving, maar wij willen onze functie blijven vervullen. Stilzitten is voor ons geen optie. Het is alleen geen rendabel verdienmodel", verklapt Steenbakker.

Weeda: "Ik heb nog niemand horen zeggen dat het met deze beperkte capaciteit rendabel is. Dat kan ook niet. Kijk, wij zijn echt blij met de financiële steun die wij krijgen vanuit de overheid, dat is superfijn, maar er wordt niet echt gekeken naar een oplossing. Ik vind dat er wel heel makkelijk met de culturele sector wordt omgesprongen. Gezondheid gaat voor, maar er moet toch een middenweg te vinden zijn. In vliegtuigen zitten mensen ook naast elkaar met een mondkapje op. Dan moet er voor ons toch ook meer kunnen?"

Personeel ontslagen

Bibelot heeft, zoals veel poppodia in Nederland, moeten snijden in het personeelsbestand. Rotown niet. "Dat is verschrikkelijk. De vaste personeelsformatie is met veertig procent gekrompen om het hoofd boven water te kunnen houden", zegt Steenbakker. "Met het steunpakket van het kabinet komen wij in de huidige samenstelling het jaar wel door. Als het langer gaat duren, tja, dan wordt het een beproeving. Maar goed, Bibelot bestaat dik 52 jaar, we zijn niet voor niets zo ver gekomen."

Het water staat de concertorganisatie van Rotown nog niet direct aan de lippen. Weeda: "De horeca en concertafdeling van Rotown zijn gescheiden van elkaar, vandaar. Wij zijn een kleine organisatie met wat reserves en redden het vooralsnog wel, tot het eind van het jaar."

"Onze situatie is anders dan andere poppodia, waar veel afhankelijk is van bierverkoop", vervolgt zij. "Ontzettend treurig voor al die podia die het zwaar hebben, maar het is onze redding. Het moet alleen niet te lang duren. We hopen in het nieuwe jaar weer dapper door te gaan."

Contact met achterban

Rotown, in januari tijdens Eurosonic Noorderslag nog uitgeroepen tot beste podium van Nederland, en Bibelot hebben altijd contact gehouden met de achterban. Ook in de eerste onzekere maanden van de coronacrisis. "Die beginperiode was verschrikkelijk, zeker toen de steunmaatregelen van het kabinet nog niet duidelijk waren. Keek ik mijn collega’s aan en zei ik: 'Was dit het nou?' Maar we kregen zoveel lieve mailtjes van bezoekers. Zoveel steun. Dat sleept je er dan wel doorheen", aldus Weeda van Rotown.

Steenbakker: "Je ziet mensen opeens niet meer, van het een op andere moment. Wij hebben in die periode in onze Main Stage een studio gebouwd waar artiesten optraden. Hadden we uitzendingen op YouTube en Facebook. Dat was een fijne manier om in contact te blijven met onze bezoekers en toch muziek op het podium te hebben."

Dordt blijft Live

Ook spoort Bibelot in samenwerking met Popcentrale artiesten aan om op de Facebookpagina 'Dordt blijft Live' livemuziek te delen. "Gewoon livestreams vanuit een woonkamer. Voor veel artiesten is alles weggevallen. Geen optredens meer, een nieuw album dat op de plank is blijven liggen. Ze hebben een enorme knauw gekregen, dus moet je creatief zijn. Zo bijvoorbeeld dus. Er komen ook samenwerkingen uit voort", lacht Steenbakker.