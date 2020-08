Nieuw drijvend kantoorpand vaart de Rijnhaven in

Floating office meert aan in Rijnhaven

Nieuw, drijvend klimaatneutraal kantoorpand vaart de Rijnhaven in

Binnen afzienbare tijd is de Rijnhaven een nieuw kantoorpand rijker. Dat is niet zomaar een kantoorpand, maar een drijvend klimaatcentrum. Het fundament voor het gebouw werd vanuit Zaandam naar de Rijnhaven gevaren.

Het fundament is het eerste zichtbare deel van het nieuw te bouwen kantoorpand. Volgens Nanne de Ru, van architectenbureau Powerhouse Company, wordt het gebouw volledig klimaatneutraal.

"Het wordt een heel duurzaam gebouw. Het pand wordt van hout gemaakt en is circulair. Daarnaast is het ook nog eens energieneutraal. De betonnen bak slaat koele lucht op, terwijl op het dak zonnepalen komen om het gebouw van stroom te voorzien."

Zeespiegelstijging

Het drijvende kantoor biedt straks huisvesting aan de Global Commission on Adaptation, een denktank die nadenkt over de gevolgen van zeespiegelstijging voor steden. De keuze voor Rotterdam was daarom ook een logische volgens De Ru.

"Wat is nou een beter voorbeeld van hoe steden met de zeespiegel omgaan dan een drijvend circulair kantoorgebouw? De Rijnhaven transformeert steeds meer naar een woongebied, maar de komende jaren transformeert het ook naar een plek waar steeds meer groen gaat komen."

De bouw van het kantoorpand is eind dit jaar afgerond. Begin 2021 openen Ban Ki-moon, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en burgemeester Ahmed Aboutaleb het nieuwe onderkomen van de GCA.