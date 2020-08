Ook UNESCO vicevoorzitter vraagt Rotterdam toch subsidie aan Gergiev Festival te geven

De vicevoorzitter van de Nederlandse UNESCO commissie vraagt de gemeente Rotterdam om alsnog subsidie te geven aan het jaarlijkse Gergiev Festival in De Doelen. "Ik zou het bijzonder betreuren als er een einde zou komen aan een traditie die Maestro Gergiev en Rotterdam al bijna 25 jaar verbindt", schrijft Peter van Laarhoven in een brief aan de gemeente.