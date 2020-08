Waarom staan er zo weinig monumentale bomen in Rotterdam?

In gesprek met boomexpert Huib Sneep over monumentale bomen

In Rotterdam staan er twintig, in en rond Dordrecht dertig en in de Hoeksche Waard ook dertig. Een fractie van de 170 duizend oude bomen die in het nationale register voor monumentale bomen opgenomen zijn. Zo'n acht op de tien grote oude bomen staan in het oosten van het land.

Dat is niet alleen omdat het westen dichter bebouwd is, maar heeft vooral met de grond te maken. "Hoe droger de bodem, hoe ouder de bomen kunnen worden", legt boomexpert Huib Sneep uit. "In ons gebied, rond Rotterdam, zakt de grond. Zo'n oude boom zakt deels mee." Om de stad op te hogen, gooien we er steeds een laag zand bij, maar daar hebben oude bomen een enorme hekel aan, legt de expert uit.

"Kampioenen van Rotterdam zijn platanen. Die kunnen goed tegen ophoging, want die groeien in de natuur langs beken en rivieren waar af en toe zand afgezet wordt en waar dan weer eens wat zand weggespoeld wordt."

Om in het nationale register opgenomen te worden, moet een boom minstens 80 jaar oud en in z'n omgeving de grootste zijn. Het voordeel voor de bomen is dat ze niet gekapt mogen worden.

Mensen met interesse voor bomen kunnen in het register op een kaart kijken waar de monumentale bomen staan.

Rode beuk

Een bekende oude boom in Rotterdam is de rode beuk op het Koningin Emmaplein, met een omtrek van 3,25 meter. "In no time zoek je in het register alle beuken of eiken op. De leeftijd staat niet op de kaart, maar de omtrek is wel vaak gerelateerd aan de leeftijd."

De rode beuk staat schuin tegenover de Kunsthal aan de andere kant van de Westzeedijk, in de rand van de dijk. Dat geeft de beuk een stabiele standplaats, legt Sneep uit. "Die rode beuk vind ik imposant omdat hij in het hart van het stedenbouwkundige middelpunt staat. Hij vormt een prachtige eenheid met de monumentale huizen eromheen."

Een andere blikvanger die iedere Rotterdam zou moeten kunnen aanwijzen is de Breitenbachplataan aan de Westersingel. Ook de Lijnbaanplataan mag geen onbekende zijn voor wie wel eens winkelt in het centrum van de stad.

De favoriete monumentale boom van Huib Sneeb buiten de stad? "Bij Huis ten Donck in Ridderkerk staat een beuk, ik ga met regelmaat kijken hoe die erbij staat."

Onlangs trok Huib Sneep er met verslaggever Ronald van Oudheusden op uit om over zijn geliefde oude bomen te praten.