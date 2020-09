Het weer van vandaag: rustig begin van meteorologische herfst

Vandaag is er af en toe zon in het Rijnmondgebied en blijft het vrijwel droog. Het wordt vanmiddag 18 graden. De wind gaat uit het noordwesten waaien en is slechts zwak en aan zee matig.

Vanavond en vannacht worden de opklaringen breder en kunnen zich mistbanken vormen. Het koelt af naar 11 graden aan zee en 6 graden in het oosten van de regio. De wind waait zwak en komt uit het oosten tot noordoosten.

Morgen is de mooiste dag van de werkweek. De dag begint zonnig met eerst ook mistbanken die al snel verdwijnen. In de loop van de dag zijn er perioden met zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 20 of 21 graden. Omdat er nauwelijks wind staat en de zon goed meedoet zal het bijzonder aangenaam aanvoelen.

Vooruitzichten

Donderdag en vrijdag is het overwegend bewolkt en op vrijdag staan perioden met regen op het programma.

In het weekend zien we geregeld zon en blijft het vrijwel droog. In de middag wordt het eerst 19 graden, daarna wordt het een graad of 18.