Wereldhavendagen afgelast maar toch in beeld op gevel Maritiem Museum

De 'huisfotograaf' van dit normaal gesproken jaarlijks terugkerende driedaagse evenement dook in de archieven en selecteerde eigen foto's om een compleet beeld te geven van de Wereldhavendagen. Ook werd het publiek om een inzending gevraagd.

"Het was een flinke klus, want ik moest een keuze maken uit 42 jaar havenfeesten", vertelt fotograaf Anne Reitsma. "Maar het is ook leuk om uit je routine gehaald te worden, want ik fotografeer al sinds 2012 bij de Wereldhavendagen."

1500 foto's per dag

Ze maakt met haar team normaal gesproken 1500 foto's per dag van de demonstraties, de schepen, het vuurwerk en het publiek dat over de kade loopt. Slechts een paar daarvan hangen nu aan de gevel van het Maritiem Museum.



Een van die foto's heeft ze gemaakt vanaf de top van de Erasmusbrug. Het verhaal daarachter vertelt ze in een video, die je kunt zien als je met je mobiel een QR-code scant. Zo worden nog negen foto's extra toegelicht.

Ook komt een aantal foto’s door Augmented Reality tot leven. Hiervoor moet de app Must See gedownload worden. De kijker krijgt dan meer tekst te zien en een animatie, die is ingesproken door de Rotterdamse acteur Joris Lutz.

Droom die uitkomt

Het doet Reitsma pijn dat de Wereldhavendagen dit jaar niet doorgaan. "De haven en zo'n havenfeest horen bij Rotterdam, om te laten zien wat voor moois we allemaal hebben. Dus ik hoop echt dat het volgend jaar weer doorgaat."

Aan de andere kant is ze ook blij dat haar foto's nu niet alleen digitaal, maar ook in printvorm te bewonderen te zijn. "Dit is een droom die uitkomt, en ik ben trots op wat er nu is uitgekomen."

De foto-expositie In Beeld is nog tot en met 11 september te zien op de gevel van het Maritiem Museum Rotterdam.