Zeldzame bij zoemt rond in Papendrecht

Papendrecht is een zeldzame bijensoort rijker. De roodrandzandbij is gespot in het gebied Slobbengors. "Een wilde bij die nog maar op een paar plekken in Nederland voorkomt", vertelt Arjan Korteland van Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid.

De roodrandzandbij is een insect waarvan het middelste deel roodgekleurd is. Hij staat op de Rode Lijst van Bijen, een overzicht met bedreigde en soms zelfs verdwenen bijensoorten in Nederland.

De afgelopen jaren is de roodrandzandbij voornamelijk gespot in het zuiden van het land, onder meer in de Brabantse Biesbosch. Het beestje heeft een korte levenscyclus en is daarbij voor voedsel vaak afhankelijk van inheemse planten. "Door te vaak maaien, krijgen die planten geen kans om uit te groeien. Daarmee verdwijnen ook die bijen", zegt Korteland.

Zijn stichting laat door EIS Kenniscentrum onderzoek uitvoeren naar de bijenstad in Papendrecht. Op basis daarvan wordt advies uitgebracht, wat gebruikt wordt om nieuwe bij-vriendelijke maatregelen voor te stellen aan de gemeente.

Bij-vriendelijk maaien

Papendrecht voert al enkele jaren een bij-vriendelijk beleid. Zo wordt bij de keuze voor nieuwe beplanting rekening gehouden met de meerwaarde voor insecten. Ook wordt steeds meer natuurvriendelijk gemaaid, waarbij bepaalde delen intensief beheerd worden en andere delen meer rust krijgen. "De één vindt dat mooi, de ander niet, maar wij als gemeente kiezen hier bewust voor", zegt wethouder Arno Janssen.

Hij is blij dat de zeldzame bijensoort in de gemeente is aangetroffen, maar zegt dat dit ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. "We willen weten wat we nog meer kunnen doen om dit soort bijen een leefklimaat te bieden. Ik ben daarom blij met het onderzoek en benieuwd naar het advies."