Nieuwe kazerne voor luchthavenbrandweer: 'We zijn echt toe aan de verhuizing'

Het nieuwe onderkomen van de brandweer op Rotterdam The Hague Airport mist nog de sfeer van de oude kazerne. Maar verder is alles beter in het nieuwe pand, vindt commandant Marijn van Eijsden. Dinsdagmiddag verhuist de luchthavenbrandweer.

"We zijn echt toe aan de verhuizing", zegt Van Eijsden. "We hebben jaren toegeleefd naar dit moment." En niet voor niets. De oude kazerne komt uit de jaren '50 of '60 en voldoet volgens hem ruimschoots niet meer. "Als het hard regent, staan we tot onze enkels in het water."

Er is nog een reden om te verkassen. De luchthavenbrandweer neemt tegelijk drie nieuwe blusvoertuigen in gebruik. De zogeheten crashtenders of blusreuzen zijn zo groot dat ze niet in het oude onderkomen van de brandweer passen.

Het brandweerteam is maandag officieel verhuisd. De brandweermannen nemen de nieuwe kazerne dinsdagmiddag in gebruik. De oude plek moet in de toekomst worden verbouwd tot dienstencentrum.