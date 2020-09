Chabot Museum maakt kunst toegankelijk voor blinden en slechtzienden

Het Rotterdamse museum dingt mee met een idee om visueel beperkte mensen met onder meer instructiekaarten waarmee duo's een schilderij samen kunnen beleven. Daar hebben zowel de visueel beperkte als de goed ziende museumbezoeker wat aan, denkt museumdirecteur Jisca Bijlsma.

Het plan voor de kaarten is van Josephine de Vries. Zij ontwierp een complete toolkit voor haar afstudeerproject van de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft.

"Zoiets bestaat nog helemaal niet", vertelt Bijlsma. "Het is mooi dat De Vries dit binnen ons museum heeft kunnen uitproberen. We hopen het met de hoofdprijs verder te kunnen ontwikkelen en in productie te kunnen nemen. Dan wordt het hopelijk ook beschikbaar voor andere musea."

Voelen en bewegen

De instructiekaarten van de toolkit hebben elk een ander thema. De ene kaart nodigt bezoekers uit om een kunstwerk te omschrijven of elkaar kritische vragen te stellen. Maar andere kaarten kunnen vragen om voelbare tekeningen te maken of de kunst uit te beelden.

"Alle zintuigen worden aangesproken en je hebt geen voorkennis over het schilderij of kunst nodig. Het is heel toegankelijk, speels en experimenteel', zegt Bijlsma.

"Het nodigt de ziende mensen uit om goed te kijken en de mensen niet goed kunnen zien om de verbeelding aan het werk te zetten en te verbeelden wat hij of zij beleeft. Het blijkt dat mensen het écht leuk vinden. Ook de ziende mensen."

Het museum krijgt nog niet veel slechtziende mensen op bezoek. "Maar misschien is dat ook mede zo, omdat zoiets nog niet bestaat", zegt de directeur. Zij denkt dat mensen die met een visueel beperkt persoon naar een museum gaan, al snel het idee hebben dat ze zelf veel af moeten weten van kunst om het over te kunnen brengen op de ander. "Je wil goed beslagen ten ijs komen, maar dat is met deze toolkit niet nodig. Het is meer een uitnodigend spel en in die zin is het ook laagdrempelig."