Volg bij Rijnmond de dag dat de Rotterdamse raadzaal 100 jaar in gebruik is

Feest op de Coolsingel. Het is dinsdag 1 september precies honderd jaar geleden dat de raadzaal in het Rotterdamse stadhuis voor het eerst door de gemeenteraad in gebruik werd genomen.

In de raadzaal vergadert de gemeenteraad over alles wat er speelt in de stad en worden beslissingen genomen over de toekomst van Rotterdam.

Tussen 10:00 en 13:00 uur praat Rijnmond-presentator Erik Lemmers over de geschiedenis van de zaal met oud-politicus en dichter Manuel Kneepkens, voormalig burgemeester Ivo Opstelten, politicus Antoinette Laan en historicus Paul van de Laar.

Na de live radio-uitzending kun je de viering van het honderdjarig bestaan volgen via onze videolivestream op de website van Rijnmond.

Om 17:15 uur, na de nieuwsuitzending, zenden we de documentaire 'Hier staan wij voor Rotterdam - 100 jaar raadzaal' uit. Daarin vertellen burgemeesters Ahmed Aboutaleb, Ivo Opstelten en Bram Peper over hun band met de raadzaal. De huidige en oud-burgemeesters kijken ook terug op een paar roerige periodes in de stad, zoals de moord op Pim Fortuyn en de bijeenkomst na de aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo.