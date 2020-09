Krimpen kampt half jaar lang met verkeershinder: 'Pak de bus of de fiets'

"Het verkeer staat vast, maar dat hadden we voorzien", zegt de Krimpense wethouder Anthon Timm dinsdagochtend terwijl hij met verslaggever Jacco van Giessen bij de kruising staat. "We hebben altijd gewaarschuwd dat er forse vertragingen zouden kunnen ontstaan.



De vertraging is dinsdagochtend rond 09:00 uur ongeveer een kwartier. Weggebruikers die snel van dergelijke vertragingen af denken te zijn, komen bedrogen uit. De afsluiting duurt namelijk tot eind maart.

"Forse tijd, maar dat hebben we echt nodig", zegt Timm. "Er wordt een busbaan en bushalte gecreëerd. Ook moet er geheid worden. Om werkruimte te hebben, is één rijstrook dicht. Het is niet anders: we hebben maar beperkt ruimte en als we die baan niet afsluiten, hebben we een levensgevaarlijke situatie. De werkers staan dan ín het rijdend verkeer."

Bus

Als alternatief raadt de wethouder het openbaar vervoer of de fiets aan. "De bus kan altijd doorrijden, vanwege de busbaan. Dat is dus een stuk vlotter."