'Papendrecht heeft genoeg aan twee schoollocaties voor voortgezet onderwijs'

De directies van de twee middelbare scholen in Papendrecht dringen al jaren aan op andere huisvesting. De huidige schoolgebouwen dateren uit de jaren '60 en '70. De energiekosten in de matig geïsoleerde panden zijn hoog en ook het onderhoud is prijzig.

Het aantal leerlingen op beide scholen daalt naar verwachting de komende jaren. Nu nog zitten er ruim 3000 leerlingen op beide scholen. De komende vijftien jaar neemt dat af tot 2500. Daardoor is in de toekomst minder ruimte nodig.

Locatie Burgemeester Keijzerweg

Het college van Papendrecht stelt voor om één schoollocatie te sluiten, namelijk de vmbo/mavo-afdeling van De Lage Waard aan de Burgemeester Keijzerweg. De vestiging voor havo/vwo aan de Vijzellaan zou dan blijven bestaan, net als de locatie van het Willem de Zwijger College aan het Van der Palmpad.

De komende tijd moet uitgezocht worden of op de overgebleven locaties nieuwbouw moet komen of dat de bestaande panden nog kunnen worden gerenoveerd. Uitgangspunt van de gemeente is dat de scholen "frisse, energiezuinige gebouwen" moeten krijgen.

Omwonenden en gebruikers van de scholen worden komende maand geïnformeerd over de plannen. In oktober hakt de gemeenteraad een knoop door over het onderzoek naar de toekomst van het voortgezet onderwijs in Papendrecht.

Op CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College werken samen in totaal meer dan 350 mensen. De scholen zijn daarmee een belangrijke werkgever in Papendrecht.