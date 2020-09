'Boskalis dupeert vissers in Zuid-Sulawesi'

Mensenrechtenorganisatie Both ENDS daagt Boskalis voor de rechter. Het Papendrechtse baggerbedrijf zou bij de uitbreiding van een haven in Indonesiƫ de rechten van vissers schenden.

Both ENDS zegt dat Boskalis bij het winnen van zand voor de haven de visgronden in Zuid-Sulawesi beschadigt, zodat de lokale bevolking niet meer in het levensonderhoud kan voorzien. Ook zou het bedrijf de vissers geen inspraak hebben gegeven bij het project.

"De vissers voelen zich genegeerd", zegt Niels Hazekamp van Both ENDS. De vissers zouden geen informatie hebben gekregen over de risico's van het project. "Dat is wel verplicht volgens de wet en volgens internationale standaarden, die Boskalis zelf zegt te onderschrijven."

Boskalis ontkent de beschuldigingen. De baggeraar zegt in een reactie in dagblad Trouw alles te hebben gedaan wat volgens de richtlijnen nodig is. Ook zouden de vissers in zaaltjes zijn geïnformeerd. Maar Both ENDS zegt dat het de stukken daarover alleen mag inzien op basis van geheimhouding.

Het is volgens Both ENDS voor het eerst dat een dergelijke zaak voor een Nederlandse rechter dient. Het kort geding dient woensdag voor de Rotterdamse rechtbank.