Aanstichter trouwstoetmep-incident krijgt werkstraf

De man die de Rotterdamse agent Gert Jan de Jonge vorig jaar augustus probeerde aan te houden omdat hij zich misdroeg als deelnemer van een trouwstoet is veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. Deze 26-jarige Rotterdammer weigerde zijn rijbewijs te laten zien toen de agent daarom vroeg, verzette zich vervolgens bij zijn aanhouding en vluchtte nadat De Jonge was neergeslagen.

De politie kreeg destijds al meerdere meldingen van de overlastgevende trouwstoet. Op de Westzeedijk werden de wagens aan de kant gezet voor een controle. Lang niet alle deelnemers aan de stoet waren het daarmee eens.

Vooral de 26-jarige Rotterdammer verzette zich hevig. De agent die de stoet langs de kant zette, werd door een andere trouwstoetdeelnemer neergeslagen. Hij liep daarbij onder meer een zware hersenschudding en whiplash op.



De 'trouwstoetmepper' was na de mishandeling lange tijd vermist en werd begin oktober gearresteerd. Hij zat toen in een huis in Lopik, waar hij zich had verstopt onder het bed. Familieleden gaven niet prijs waar hij zich ophield. Zij zullen hiervoor vervolgd worden.

De mepper werd begin vorige maand veroordeeld tot anderhalf jaar cel en een behandeling in een kliniek. Hij is niet tegen die uitspraak in beroep gegaan.